Anguissa non si vede da cento giorni a causa di un infortunio, e ora si ipotizza che possa tornare in campo solo a marzo. La squadra aspetta novità ufficiali, mentre i tifosi si chiedono se il centrocampista camerunese riuscirà a recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

Mistero Anguissa, siamo a cento giorni di assenza. Tornerà a marzo (forse) – Gazzetta Anguissa come Zazà cantato da Gabriella ferri. Dove sta Anguissa? Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Anguissa s’è eclissato, e mica per colpa sua ma perché lo hanno deciso gli dei, un paio di settimane dopo De Bruyne, per l’esattezza il 12 novembre mentre era in ritiro con la nazionale: ultima presenza (a Bologna) e poi 21 partite viste dal divano di casa, dove avrebbe volentieri fatto a meno di stare. Il bicipite femorale che l’ha fregato è il destro, per lui non c’è stata necessità di intervento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dove sta Anguissa? Siamo a cento giorni di assenza, tornerà a marzo (forse) – Gazzetta

Il nuovo anno potrebbe segnare un cambiamento importante per l'Ospedale Buzzi di Milano.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non riescono a recuperare Anguissa: le parole di Conte, cosa sta succedendo al camerunese; Conte e il caso Anguissa: Non riescono a recuperarlo. Poi chiede una riflessione al Napoli; Conte: McTominay, ecco il problema e cosa filtra sul recupero! Gilmour, Anguissa, infortuni e mercato…; Dove sta Anguissa? Siamo a cento giorni di assenza, tornerà a marzo (forse) – Gazzetta.

Un infortunio fastidiosissimo, con tempi di recupero che si fanno sempre più incerti. Frank Anguissa sta vivendo un momento delicatissimo, lontano dai campi ormai da diversi mesi e con difficoltà enormi anche nell'allenarsi. FORZA ZAMBO, SIAMO TUTTI CO facebook