McKennie Juve Comolli è inflessibile sull’ingaggio | rinnovo a rischio per il texano? Ultime

sul futuro del tuttofare statunitense. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è diventato un rebus incastrato tra logiche di bilancio e ambizioni sportive. Se da un lato il prolungamento di Luciano Spalletti sembra viaggiare su binari paralleli a quelli della qualificazione in Champions League, la situazione dell’americano è ancor più complessa e urgente. Il rischio concreto è che, perdendo il treno per l’Europa che conta, il club non possa più permettersi di soddisfare le pretese economiche del suo jolly tuttofare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: McKennie Juve, si complica il rinnovo? Il texano avanza questa pretesa sull’ingaggio. Rischio parametro zero dietro l’angolo

McKennie Juve, futuro in bilico: senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texanoIl futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Dopo Inter-Juventus squalificati Damien Comolli e Giorgio Chiellini; Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fare; McKennie multiuso di Spalletti: perché nella Juve vale come David e Yildiz.

McKennie multiuso di Spalletti: perché nella Juve vale come David e YildizLa dea Panacea, figlia di Ascepio, nella mitologia greca rappresentava il simbolo della guarigione onnipotente. La parola è composta da due radici: pan significa tutto, akos invece è rimedio. Unen ... msn.com

Juventus, dopo Yildiz tocca a McKennie: rinnovo vicino, fumata bianca in settimanaJuventus, dopo Yildiz tocca a McKennie: rinnovo vicino, fumata bianca in settimana La linea è stata fissata dai vertici della Juventus. L’ad Comolli e ... tuttojuve.com

Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 21-2-2026 Juve sgraziata in campo con il Como. La storia infinita dell'ingiustizia sportiva I diffidati per le prossime partite: Mckennie e Locatelli in campo Lucio e il suo contratto #juventus #rassegnastramb - facebook.com facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #SENESI LA #JUVE TEME SOLO IL #BARCELLONA, #MCKENNIE VA TENUTO, SENZA #KALULU… #SCOUTING #NEWS #MOMBLANO #GJUST ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE youtube.com/live/1Pi--C8Pa x.com