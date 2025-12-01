McKennie Juve si complica il rinnovo? Il texano avanza questa pretesa sull’ingaggio Rischio parametro zero dietro l’angolo

. Weston è in scadenza. Il tema del rinnovo di Weston McKennie è tornato di stretta attualità in casa Juventus. Nonostante il centrocampista classe 1998 della nazionale USA sia una pedina fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti, la situazione contrattuale è al momento in stand-by, sollevando il rischio concreto di una sua partenza a parametro zero. Le richieste del texano e la scadenza ravvicinata. Secondo quanto riportato da TMW, l’ americano è in scadenza di contratto a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie Juve, si complica il rinnovo? Il texano avanza questa pretesa sull’ingaggio. Rischio parametro zero dietro l’angolo

