McKennie Juve futuro in bilico | senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto. Senza un rinnovo di contratto, si prospettano diverse possibilità che potrebbero cambiare il destino del centrocampista texano. Le trattative e gli scenari si susseguono, tenendo con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Ecco le ultime novità e le opzioni che potrebbero delineare il percorso futuro di McKennie con la maglia bianconera.

Tuttosport | McKennie e Cristante, futuro in bilico: possibile asse Juventus-Roma? - La Juventus osserva con attenzione, mentre prende forma un possibile interesse della Roma per Weston McKennie, profilo gradito da Ga ... msn.com

Anche la Juventus monitora Cristante, occhio a Milan e Roma per McKennie: la situazione - Domani sera c'è lo scontro fra Juventus e Roma all'Olimpico e il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo. tuttomercatoweb.com

Juve-Roma, fari accesi su Mckennie e Cristante: si pensa allo scambio, ma c'è l'ostacolo Allegri - facebook.com facebook

#Spalletti verso la rivoluzione in #JuveRoma: svolta #Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.