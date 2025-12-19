McKennie Juve futuro in bilico | senza rinnovo si aprono questi scenari! Ecco le ultime sul centrocampista texano
Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto. Senza un rinnovo di contratto, si prospettano diverse possibilità che potrebbero cambiare il destino del centrocampista texano. Le trattative e gli scenari si susseguono, tenendo con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Ecco le ultime novità e le opzioni che potrebbero delineare il percorso futuro di McKennie con la maglia bianconera.
McKennie Juve, il futuro è ancora da scrivere: senza rinnovo di contratto si aprono 5 scenari! Le ultimissime sul texano Il futuro di Weston McKennie è diventato uno dei dossier più urgenti e delicati sulla scrivania della Juventus. Il centrocampista statunitense, classe 1998, trasformato da Luciano Spalletti in un jolly totale grazie alla sua duttilità, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: McKennie Juve, il futuro è tutto da scrivere: in caso di fumata nera per il rinnovo ci sono queste cinque ipotesi! Le novità sul texano
Leggi anche: McKennie lascerà la Juve? Si fa largo una nuova soluzione per il futuro del texano, le ultime voci parlano di un interesse di questo club estero… È una precisa richiesta del tecnico!
Juve, corsa contro il tempo: un gol su tre è a scadenza di contratto; ?? Lazio-Loftus, Icardi, Palestra e Inter su Vicario? Le news di oggi ??; ?? Lazio-Loftus, Icardi, Palestra e Inter su Vicario? Le news di oggi ??; Juventus, Spalletti non rinuncia a McKennie: Comolli chiama l’agente, la MLS pressa il jolly bianconero.
Juventus, Spalletti non rinuncia a McKennie: Comolli chiama l’agente, la MLS pressa il jolly bianconero - Juventus, Spalletti non rinuncia a McKennie: Comolli chiama l’agente, la MLS pressa il jolly bianconero Weston McKennie resta centrale nel progetto della Juventus, ma il suo futuro continua ... tuttojuve.com
Tuttosport | McKennie e Cristante, futuro in bilico: possibile asse Juventus-Roma? - La Juventus osserva con attenzione, mentre prende forma un possibile interesse della Roma per Weston McKennie, profilo gradito da Ga ... msn.com
Anche la Juventus monitora Cristante, occhio a Milan e Roma per McKennie: la situazione - Domani sera c'è lo scontro fra Juventus e Roma all'Olimpico e il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo. tuttomercatoweb.com
Juve-Roma, fari accesi su Mckennie e Cristante: si pensa allo scambio, ma c'è l'ostacolo Allegri - facebook.com facebook
#Spalletti verso la rivoluzione in #JuveRoma: svolta #Mckennie e cambio modulo in vista, le ultime x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.