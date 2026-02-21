Mayweather tornerà sul ring a 49 anni

Floyd Mayweather, famoso per la sua carriera vincente, ha deciso di tornare sul ring a 49 anni, dopo aver annunciato il suo ritiro nove anni fa. La scelta nasce dalla voglia di affrontare nuove sfide e di partecipare a incontri ufficiali, con un primo match previsto questa estate. L’ex campione ha già allenato duramente, preparando il suo corpo al ritorno in combattimento. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di boxe.

Floyd Mayweather ha annunciato che interromperà il suo ritiro di nove anni e tornerà alla boxe in incontri ufficiale quest’estate. Mayweather, che martedì compirà 49 anni, non combatte un vero incontro di boxe dal 2017, quando batté Conor McGregor. Dopo quell’incontro dalle borse milionarie contro il campione di arti marziali miste, Mayweather (che ha un record di 50-0, 27 KO) si è dichiarato ‘in pensione’ per la terza volta nella sua carriera. L’ex campione del mondo durante la sua lunga carriera ha combattuto anche una serie di lucrosi incontri di esibizione contro artisti del calibro dell’influencer online Logan Paul, lo YouTuber Mikuri Asakura e John Gotti III, il nipote del famigerato boss mafioso.🔗 Leggi su Lapresse.it

