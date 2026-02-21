Maxi-bonifica all' ex Poderaccio | barriere ad alta resistenza new jersey e reti metalliche per impedire nuove discariche
Maxi-operazione di bonifica all’ex Poderaccio, dove sono state installate barriere ad alta resistenza, new jersey e reti metalliche per bloccare nuovi scarichi abusivi. L’intervento, avviato in via dell’Argingrosso, mira a mettere fine alle discariche illegali che si formavano dopo lo sgombero del campo nomadi nel 2020. Nonostante i tentativi di controllo, l’area continuava a essere presa di mira da chi abbandonava rifiuti. Ora, i lavori proseguono per preservare il decoro urbano.
Intervento intenso per rimuovere otto tonnellate di rifiuti. Galgani: “Un primo passo per riportare il decoro in un'area che è purtroppo sotto attacco da tempo” Nuovo intervento di bonifica nell’area di via del Poderaccio, con accesso da via dell’Argingrosso. L’area – ex campo nomadi sgomberato nel 2020 – continuava purtroppo a essere oggetto di abbandoni illeciti, con la formazione di vere e proprie discariche abusive. Nelle ultime operazioni, partite nel dicembre scorso e concluse negli ultimi giorni, gli operatori di Plures Alia chiamati ad intervenire dal Comune di Firenze hanno rimosso oltre 6 tonnellate di rifiuti non differenziabili e più di 2 tonnellate di rifiuti ingombranti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
