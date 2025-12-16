Discariche dismesse e siti contaminati | la Regione stanzia 1,5 milioni di euro per i progetti di bonifica

La Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per supportare i Comuni nella bonifica di discariche dismesse e siti contaminati. Questo finanziamento mira a favorire progetti di riqualificazione ambientale, promuovendo un miglioramento della qualità del territorio e della salute pubblica attraverso interventi di bonifica e recupero ambientale.

Un finanziamento da un milione e mezzo di euro per sostenere i Comuni nella fase di avvio della riqualificazione ambientale di discariche dismesse e siti contaminati. Lo stanziamento dei fondi è stato approvato oggi dalla Giunta regionale pugliese. Le risorse per gli studi di fattibilità. Baritoday.it

Ambiente: bonifiche discariche dismesse, dalla Regione 1,5 milioni di euro ai comuni per caratterizzazioni, analisi di rischio e interventi sulle discariche dismesse - La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha approvato il programma di utilizzo di 1 milione e 501. regione.sardegna.it

Quotidiano di Gela. . TIMPAZZO, 400 MILA EURO PER IL PASSAGGIO DELLE VASCHE DISMESSE - facebook.com facebook