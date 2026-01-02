Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo al Nest con ' Passione'

Nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest con "Passione" un lavoro originale di Maurizio De Giovanni, che lo vede sul palco insieme a Marco Zurzolo, in scena sabato 10 gennaio alle ore 20 e domenica 11 gennaio alle ore 17:30.Passione è un viaggio profondo e coinvolgente nella storia della.

Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo al Genovesi. Parole e note in ricordo di Mia Filippone - Certe persone vengono alla mente da sole e lei continua a vivere con noi”, dice commosso Maurizio De Giovanni. rainews.it

Ogr Talks, Maurizio de Giovanni presenta il libro L'antico amore - È Maurizio de Giovanni il prossimo ospite di Ogr Talks, martedì 18 marzo alle 21. ansa.it

Chi meglio di Maurizio De Giovanni può suggerirci tre libri per chi ama i colpi di scena Tu quali avresti scelto MAURIZIO DE GIOVANNI OFFICIAL FAN CLUB #3libriper - facebook.com facebook

