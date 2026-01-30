Giulia Bongiorno ha deciso di lasciare la difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo Cucchi Ter. L’avvocato e senatrice ha annunciato di aver rinunciato all’incarico, anche se Ilaria Cucchi ha espresso apprezzamento per questa scelta. Nel frattempo, il ricorso continua senza interruzioni.

L’avvocato Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia del Senato e figura di spicco nel panorama politico italiano, ha rinunciato all’incarico difensivo del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo Cucchi Ter, in corso davanti alla Corte di Cassazione. L’annuncio, reso noto attraverso un’intervista all’Agenzia Adnkronos, è arrivato a pochi giorni dallo svolgimento della trattazione in Cassazione, prevista per i primi di marzo. La decisione, motivata da una presa di posizione di carattere etico e istituzionale, è stata presa per evitare che le polemiche suscitate dall’impegno di Bongiorno potessero compromettere l’imparzialità del dibattito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bongiorno si ritira dalla difesa Sabatino, Ilaria Cucchi esprime apprezzamento, ma il ricorso prosegue comunque.

Approfondimenti su Giustizia Cucchi

La difesa del colonnello Sabatino nel processo Cucchi si ferma.

Giulia Bongiorno ha deciso di lasciare la difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo per la morte di Stefano Cucchi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giustizia Cucchi

Argomenti discussi: Giulia Bongiorno cambia ddl stupri e riduce pene, bufera sulla senatrice della Lega e attacco dall'opposizione; Ddl stupri, via libera al testo Bongiorno: non c'è più la parola consenso. Pene fino a 13 anni, rabbia opposizioni; Proposta Bongiorno è il testo base ddl stupri, ok del Senato; Sinner vince e convince, Gaston si ritira. Com'è andato l'esordio di Jannik agli Australian Open.

#Padova, detenuto si toglie la vita per evitare il trasferimento. #IlariaCucchi: «Interrogazione a #Nordio» #Avs x.com

Sorella, io ti credo. Questa l’intervista al Fatto Quotidiano in cui ho ribadito, insieme alla nostra Senatrice Ilaria Cucchi, una cosa semplice: la proposta della destra sul consenso - da cui sparisce la parola consenso - è inaccettabile, un colpo durissimo all’autod - facebook.com facebook