Giunte con almeno il 40 per cento di donne la Cgil esprime apprezzamento per la norma approvata dall’Ars
La Cgil di Agrigento celebra l’approvazione di una legge che impone il 40% di donne nelle liste elettorali. Il segretario Alfonso Buscemi e Caterina Sparacino parlano di passo avanti per le pari opportunità. La norma è vista come un segnale forte contro la disparità di genere in politica.
La Cgil di Agrigento, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi insieme alla responsabile del Coordinamento donne e pari opportunità Caterina Sparacino, esprime apprezzamento per l’approvazione da parte dell’Ars della norma che introduce l’obbligo di una presenza femminile di almeno il 40%.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In Sicilia approvata la norma per le quote di genere: nelle giunte comunali almeno il 40%
Il Parlamento siciliano ha dato il via libera a una nuova legge che impone alle giunte comunali di avere almeno il 40% di rappresentanza di genere.
Sicilia, legge parità di genere approvata: giunte comunali con almeno il 40% di donne entro le prossime elezioni.
