Mattarella avverte | Magistratura tra autonomia legalità e l’eredità

Sergio Mattarella ha sollecitato la magistratura italiana a rafforzare il rispetto per l’indipendenza e la responsabilità, durante un discorso al Csm. Il presidente ha ricordato l’importanza di mantenere equilibrio tra autonomia e legalità, citando il metodo di Vittorio Bachelet. La sua richiesta è arrivata mentre si discuteva di riforme e di come migliorare il funzionamento del sistema giudiziario. La sua parola si aggiunge a un dibattito acceso tra le varie anime della magistratura.

Mattarella al Csm: Un Monito per la Magistratura tra Autonomia e Responsabilità. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello alla magistratura italiana, richiamando il metodo del giurista Vittorio Bachelet durante un intervento al Consiglio Superiore della Magistratura. La sua esortazione, giunta in un momento di acceso dibattito sul futuro della giustizia e sull'autonomia dell'organo di autogoverno, sottolinea la necessità di un approccio alla giustizia che privilegi il rispetto dei principi costituzionali e la sobrietà nell'esercizio delle funzioni. Un Riferimento Storico per le Sfide Attuali.