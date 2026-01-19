Mattarella ai giovani magistrati | Autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, elementi fondamentali per garantire decisioni giudiziarie imparziali e conformi al diritto. Rivolgendosi ai giovani magistrati, ha evidenziato come queste garanzie siano essenziali per preservare la credibilità del sistema giudiziario e assicurare un’applicazione equa delle leggi, senza condizionamenti esterni o pressioni indebite.

Indiscutibili. È l'aggettivo scelto da Sergio Mattarella per definire "le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura ", definite "funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o critiche. Per rendere effettiva tale indipendenza la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura". Incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 4 aprile 2025, il Capo dello Stato ha ricordato che il compito che li aspetta "è complesso e, insieme, avvincente": "Questa consapevolezza non deve suscitare apprensione ma va tradotta in senso di responsabilità nell'esercizio della giurisdizione. Giustizia, Mattarella: "La nostra Carta si fonda sulla separazione dei poteri: indiscutibile l'indipendenza dei magistrati"Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della separazione dei poteri come pilastro della nostra Costituzione.

#Mattarella rivolto ai giovani. "Qualcuno vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati: non rassegnatevi. Siate esigenti, coraggiosi. Scegliete il vostro futuro."

