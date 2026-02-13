valle caudina il pd con bonavitacola rilancia il masterplan

Il consigliere regionale Fulvio Bonavitacola ha incontrato i rappresentanti locali a San Martino Valle Caudina, portando avanti la proposta di rilanciare il Masterplan per la valle. La riunione, organizzata dal circolo del Partito Democratico di San Martino, ha coinvolto anche il sindaco Pasquale Pisano e il consigliere Maurizio Petracca, che hanno discusso di come investimenti e progetti possano favorire lo sviluppo del territorio. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro e migliorare i servizi, rafforzando così il futuro della Valle Caudina.

Tempo di lettura: 3 minuti Il circolo del Partito Democratico di San Martino Valle Caudina ha promosso un incontro di confronto politico e programmatico dedicato al futuro della Valle Caudina, alla presenza del consigliere regionale Maurizio Petracca, del sindaco Pasquale Pisano e l’ assessore regionale alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola. Al centro del dibattito, il Masterplan Valle Caudina e le prospettive di sviluppo di un territorio che punta su infrastrutture, cultura e valorizzazione delle proprie risorse. L’appuntamento, ospitato dal circolo dem locale, ha rappresentato un momento di confronto “vero, serio e costruttivo”, come sottolineato dal primo cittadino Pisano, che ha evidenziato l’importanza di condividere con i livelli provinciali e regionali del partito le criticità ma anche le potenzialità della Valle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Partito Democratico ha annunciato un incontro pubblico per discutere di un nuovo progetto dedicato alla Valle Caudina.

A Montesarchio, il Pd ha chiesto un piano strategico per fermare lo spopolamento e la fuga dei giovani dalla Valle Caudina, dopo che l’apertura di un nuovo McDonald’s non è riuscita a trattenere i residenti più giovani, i quali preferiscono lasciare il territorio in cerca di opportunità altrove.

