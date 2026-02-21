Masterplan Valle Ufita riparte il confronto | convegno con l’Assessore Regionale Cuomo a Grottaminarda

L'incontro tra l’Assessore Regionale Vincenzo Cuomo e i cittadini di Grottaminarda si tiene per discutere il Masterplan Valle Ufita, dopo mesi di stallo. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la comunità e ascoltare proposte concrete sulla riqualificazione del territorio. L’appuntamento si svolge martedì 3 marzo alle 17:00 nella Sala Consiliare

Martedì 3 marzo, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, convegno con l'Assessore Regionale Vincenzo Cuomo, dal titolo "Verso il Masterplan della Valle dell'Ufita". Dopo i saluti del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, e del Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, interverranno Adele Picone e Michelangelo Russo, Responsabili scientifici progetto Cura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e i Consiglieri Regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca. Le conclusioni saranno, naturalmente, affidate all'Assessore regionale Vincenzo Cuomo.