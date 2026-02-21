Massoneria | Seminario riprende il comando ma la battaglia legale

Il Grande Oriente d’Italia ha deciso di riaccogliere Antonio Seminario come Gran Maestro dopo che un tribunale romano ha stabilito il suo reintegro. La causa principale riguarda una disputa interna che ha portato a questa decisione. Seminario torna al vertice del movimento, rafforzando la sua posizione. La questione legale ha coinvolto diverse parti e ha attirato l’attenzione di molti osservatori. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi futuri.

Il Grande Oriente d’Italia (GOI) ha una svolta nella sua leadership con il reintegro di Antonio Seminario al ruolo di Gran Maestro, a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Roma. La decisione, notificata nelle ultime ore, annulla il precedente provvedimento che aveva sospeso la sua nomina, aprendo però a nuove sfide legali con un ricorso pendente fissato per il 4 marzo. La vicenda, che ha diviso la massoneria italiana, è seguita con attenzione anche a livello internazionale, con alcune Gran Logge estere che hanno espresso preoccupazione per la stabilità della situazione. La controversia ruota attorno alle elezioni del 3 marzo 2024, le cui urne avevano inizialmente decretato Leo Taroni come vincitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Battaglia legale con l’Inps: negata la pensione sociale, ma la Cassazione dice “sì”Il lavoratore di Grosseto ha avviato una lunga battaglia legale contro l’Inps per ottenere la pensione sociale, ma il tribunale gli ha negato il diritto.

Il seminario USMIA a Gesualdo: avanguardia nel sostegno legale, psicologico e sindacaleIl seminario USMIA a Gesualdo ha rappresentato un momento di confronto e innovazione nel settore della tutela legale, psicologica e sindacale del personale militare, evidenziando l'impegno dell'Unione Sindacale Militari Interforze Associati nel rafforzare i diritti e il sostegno dei militari italiani.

