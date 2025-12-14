Il seminario USMIA a Gesualdo | avanguardia nel sostegno legale psicologico e sindacale

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il seminario USMIA a Gesualdo ha rappresentato un momento di confronto e innovazione nel settore della tutela legale, psicologica e sindacale del personale militare, evidenziando l'impegno dell'Unione Sindacale Militari Interforze Associati nel rafforzare i diritti e il sostegno dei militari italiani.

il seminario usmia a gesualdo avanguardia nel sostegno legale psicologico e sindacale

© Avellinotoday.it - Il seminario USMIA a Gesualdo: avanguardia nel sostegno legale, psicologico e sindacale

Gesualdo (AV), 14 dicembre 2025 – Si è tenuto presso lo storico Palazzo Pisapia di Gesualdo (AV) un evento di rilievo nazionale, promosso da USMIA (Unione Sindacale Militari Interforze Associati), che ha delineato una nuova frontiera nella tutela del personale militare.Il seminario, intitolato. Avellinotoday.it