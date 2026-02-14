Battaglia legale con l’Inps | negata la pensione sociale ma la Cassazione dice sì

Il lavoratore di Grosseto ha avviato una lunga battaglia legale contro l’Inps per ottenere la pensione sociale, ma il tribunale gli ha negato il diritto. La causa è iniziata nel 2020, quando ha presentato domanda e ha ottenuto una sentenza favorevole. Tuttavia, l’Inps ha continuato a rifiutare il pagamento, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione. Recentemente, la Corte ha deciso a suo favore, ribaltando la decisione precedente e riconoscendo il suo diritto alla pensione sociale.

Grosseto, 14 febbraio 2026 – Aveva chiesto di poter usufruire dell'indennità di anticipo pensionistico (Ape) sulla base di una domanda di beneficiarne che aveva portato il lavoratore a chiederne il riconoscimento con una sentenza del Tribunale di Grosseto, arrivata il 4 settembre del 2020. Sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto a goderne. Decisione poi confermata dalla Corte di Appello di Firenze che aveva respinto l'opposizione proposta dall'Inps, contro la sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale infatti l'ultimo periodo di rioccupazione dell'uomo (assistito legalmente dall'avvocato Paola Pippi), era avvenuto con un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi che aveva sospeso, ma non interrotto, lo stato di disoccupazione, rimasto dunque riferibile al precedente rapporto per una causa utile.