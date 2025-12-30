Treno soppresso sulla Roma-Formia interviene anche il sindaco | Venga ripristinato

Il treno regionale 12667 Roma Termini-Formia delle ore 23 è stato soppresso, suscitando l’interesse delle autorità locali. Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha richiesto formalmente il ripristino del servizio, evidenziando l’importanza di garantire collegamenti regolari tra le comunità interessate. La questione riguarda l’efficienza del trasporto pubblico e la tutela delle esigenze dei pendolari nella zona.

Anche il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, interviene per chiedere il ripristino del treno regionale 12667 Roma Termini-Formia delle 23.11, soppresso nei giorni feriali - resta in circolazione solo il lunedì, il sabato e la domenica -, e per scongiurare eventuali rischi futuri derivanti.

Treno soppresso sulla Roma-Formia, il sindaco di Cisterna scrive a Rfi: "Il servizio va ripristinato" - La lettera di Mantini alla società e all'assessore regionale Ghera: "La stazione è un punto di riferimento essenziale per migliaia di pendolari" ... latinaoggi.eu

Petizione per il ripristino del treno Regionale 12667 delle 23:21 da Termini a Formia: l’adesione di Codacons Latina - Codacons Latina e il Comitato dei pendolari di Cisterna aderiscono alla petizione per ripristinare il Regionale 12667 delle 23:11 da Roma Termini a Formia e chiedono un tavolo tecnico con Trenitalia e ... latinaquotidiano.it

