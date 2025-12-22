moglie tradita massacra di botte la cognata e le rade a zero i capelli

Perugia, 22 dicembre 2026 - Si è consumata tutta in famiglia una lite furibonda e violenta tra tre donne: la tradita, la cugina della tradita e la cognata fedifraga. Motivo scatenante la gelosia. I fatti: una peruviana di 38 anni scopre che il marito la tradisce con la cognata. Che fa? Le tende un agguato con l'aiuto della cugina la riempie di botte, scaraventandola a terra. Poi con un paio di forbici, “trattenendola con violenza” le radono a zero i capelli. La condanna a cinque mesi. La vicenda, sfociata con la condanna dell'imputata a cinque mesi di reclusione, con pena sospesa ma subordinata al risarcimento del danno alla parte offesa, ha tutti i contorni di una telenovela anni '80. 🔗 Leggi su Lanazione.it

