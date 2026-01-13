Il Consiglio di Stato | Dubbi sulla genuinità del risultato elettorale Ecco dove si vota di nuovo

Il Consiglio di Stato ha espresso dubbi sulla validità del risultato elettorale, evidenziando errori non correggibili e la presenza di una scheda in più nell’urna, considerata un vizio grave. Queste problematiche sollevano questioni sulla genuinità e affidabilità delle votazioni, senza tuttavia suggerire un’intenzione dolosa. Di conseguenza, si rende necessaria una nuova votazione in alcuni seggi, per garantire la trasparenza e la correttezza del processo elettorale.

Tetti di spesa: Latronico, Consiglio di Stato ha sgombrato dubbi - "Con quattro recenti sentenze", il Consiglio di Stato "ha confermato in modo definitivo la piena legittimità delle Delibere della Giunta regionale n. ansa.it

Consiglio Stato, elezioni regionali Veneto in autunno - Il rinnovo degli organismi legislativi del Veneto e del presidente della Regione avverrà nel prossimo autunno, non nella primavera 2026, come sarebbe stato possibile applicando la 'finestra' prevista ... ansa.it

Consiglio Stato condanna Figc, Pantano "senza Libertas nessuna sentenza". Presidente, la vicenda nasce da una nostra segnalazione all'Agcm #ANSA x.com

