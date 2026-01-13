Il Consiglio di Stato | Dubbi sulla genuinità del risultato elettorale Ecco dove si vota di nuovo

Il Consiglio di Stato ha espresso dubbi sulla validità del risultato elettorale, evidenziando errori non correggibili e la presenza di una scheda in più nell’urna, considerata un vizio grave. Queste problematiche sollevano questioni sulla genuinità e affidabilità delle votazioni, senza tuttavia suggerire un’intenzione dolosa. Di conseguenza, si rende necessaria una nuova votazione in alcuni seggi, per garantire la trasparenza e la correttezza del processo elettorale.

Presenza di "errori non emendabili" e di "una scheda in più nell’urna" che "costituisce vizio grave e sostanziale", oltre a "dubbi sulla genuinità e affidabilità del risultato elettorale (senza che ciò dia evidenza di una regia dolosa)". Sono solo alcuni dei passaggi contenuti nella sentenza del. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

