Il J' accuse di Costantini | Masci non è più sindaco non permetterò che il Comune diventi il suo comitato elettorale

L'ex sindaco Costantini critica Carlo Masci, affermando che non è più il sindaco e che il Comune non deve diventare un suo comitato elettorale. Secondo Costantini, Masci e il suo staff sono decaduti e ora sono pari ad altri candidati. La conferenza sul Conservatorio viene considerata, inoltre, un'iniziativa illegale. Questa analisi evidenzia le tensioni politiche che coinvolgono le recenti vicende amministrative.

"Fuori dalla legge" la conferenza sul Conservatorio perché la campagna elettorale è iniziata e lui oggi è solo un candidato come gli altri, ha denunciato in aula con il pieno sostegno dell'altro avversario, Domenico Pettinari. "Lo staff è decaduto con lui. Lo paghi di tasca sua e non dei contribuenti, o andermo alla corte dei conti" “Il sindaco non è il sindaco” e “Come è decaduto lui è decaduto il suo staff”. “Oggi Carlo Masci è un candidato sindaco come me, come Domenico Pettinari e come Gianluca Fusilli” e la conferenza stampa sul Conservatorio è stata “una iniziativa che si colloca completamente fuori dalla legge e al di fuori dal piano più elementare di ogni opportunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

