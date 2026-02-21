Martina Catalfamo tra recitazione e musica | Affermarmi per liberarmi dalle etichette ce la faccio da sola

Martina Catalfamo ha deciso di cambiare strada, passando dalla dipendenza all’indipendenza. La giovane cantante e attrice ha scelto di usare la musica e la recitazione come strumenti di crescita personale. Recentemente ha sottolineato come voglia affermarsi da sola, senza lasciarsi etichettare. La sua evoluzione artistica si intreccia con una volontà di liberarsi da vecchie insicurezze, affrontando ogni nuovo progetto con determinazione. Ora, cerca di costruire un percorso autentico e senza compromessi.

“Principessa” è una parola che porta con sé un’eredità pesante. È protezione, ma anche aspettativa. È cura, ma anche controllo. È uno sguardo che ti definisce prima ancora che tu possa definirti da sola. Martina Catalfamo parte da lì, da quell’immagine infantile di braccia larghe che accolgono e rassicurano, per smontarla dall’interno. Non per negarla, ma per attraversarla. Per capire cosa resta quando smetti di cercare qualcuno che ti protegga e inizi a chiederti se sei capace di farlo tu. La sua non è una riflessione privata che resta chiusa nel perimetro autobiografico. È un gesto politico, nel senso più profondo del termine.🔗 Leggi su Virgilio.it

“In tanti tornei Lucianino mi diceva ‘papà non ce la faccio, non riesco’. E invece ce l’abbiamo fatta”: l’emozione di Gino DarderiIn questo racconto si riflette sulla determinazione di Lucianino e il sostegno della famiglia.

“Lucas, un oro per il Brasile. Ci credi?”, “Non ce la faccio, grazie leggenda”: la telefonata tra Tomba e Pinheiro Braathen – VideoLucas Pinheiro Braathen ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, un risultato che ha sorpreso tutti e ha portato il Brasile nel panorama dello sci alpino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.