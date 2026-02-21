Lecce Inter Marotta | Terreno Bodo non un alibi Lautaro? Cautela ma riuscirà…

Giuseppe Marotta ha commentato il risultato della partita tra Lecce e Inter, attribuendo la sconfitta alle difficoltà sul campo del Bodo. Marotta ha spiegato che il terreno di gioco non può essere considerato una scusa e ha confermato che Lautaro Martinez si sta allenando con cautela, ma può tornare in campo presto. La discussione si concentra sulle sfide che la squadra deve affrontare in vista delle prossime gare.

Marotta. Nel prepartita di Lecce-Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, tornando sull’ultima trasferta europea e sulle condizioni della squadra. Il dirigente ha sottolineato come le difficoltà del campo affrontato in Norvegia facciano parte del gioco: “ Dobbiamo adattarci al calendario e a quelle tipologie di terreno “. Marotta ha chiarito che la società non cerca giustificazioni per il risultato, e di come il fattore campo dispiaccia maggiormente per Lautaro più che del risultato: “ Più un rammarico per l’infortunio di Lautaro, ma non un alibi “. Marotta: determinazione, gestione delle energie e fiducia su Lautaro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, Marotta prima del Bodo Glimt: «Caso Bastoni è una pagina da chiudere, ha lasciato amarezza. Campo? Condizione difficile ma non creiamo alibi»Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il caso Bastoni ha creato delusione tra i tifosi e la squadra.

Lecce-Inter, il pronostico: Chivu prova subito a cancellare Bodo. Lautaro ko, tocca a PioLecce-Inter si gioca in un momento difficile per gli ospiti, ancora scossi dalla sconfitta in Champions.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.