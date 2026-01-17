Marotta a Dazn | Il campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico Udinese? La sconfitta dell’andata semplice circostanza bisogna dar tempo

In un'intervista a DAZN, Marotta ha analizzato lo stato attuale dell'Udinese e il loro percorso nel campionato. Ha sottolineato come il torneo richieda un grande impegno psico-fisico e ha commentato la sconfitta dell’andata, considerandola una circostanza passeggera. Marotta ha inoltre evidenziato l’importanza di concedere tempo alla squadra per migliorare e recuperare posizioni in classifica.

Inter News 24 Marotta a DAZN nel pre partita di Udinese Inter, ha parlato della classifica, delle condizione della squadra e del momento del campionato. Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn nel prepartita di Udinese Inter, match valido per la 21a giornata di Serie A che si terrà oggi alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine. Nel giorno di una trasferta storicamente ostica come quella di Udine, l'Inter di Cristian Chivu va a caccia di continuità per consolidare il primato in classifica. Prima del fischio d'inizio, il presidente nerazzurro è intervenuto, toccando diversi temi: dal ricordo di Rocco Commisso, alla fatica psico-fisica del campionato, fino alla crescita della squadra e alle ambizioni scudetto.

