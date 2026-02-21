Marina Rei ricorda Sanremo 1996 | Un onore vincere il premio della critica Mia Martini

Marina Rei ricorda con emozione il suo debutto a Sanremo nel 1996, quando portò il brano “Al di là di questi anni”. Quell’anno, vinse il premio della critica Mia Martini, un riconoscimento che ancora le rimane nel cuore. La cantante rivela di aver vissuto quell’esperienza come un grande traguardo personale e professionale. Ricorda anche le sensazioni di salire sul palco per la prima volta davanti a migliaia di spettatori. Ora, ripercorre quei momenti con nostalgia.

foto di Simone Cecchetti ROMA – “Sanremo 1996, la mia prima volta su quel palco con ‘Al di là di questi anni’. Fu un onore vincere il premio della critica dedicato a Mia Martini. Esattamente trent’anni fa”. E’ quanto si legge in un post di Marina Rei pubblicato oggi pomeriggio sulla sua pagina Facebook in ricordo del Festival di Sanremo 1996. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

