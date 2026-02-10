Sanremo 1996 | Raffaella Cavalli rivive l’emozione e ricorda Mia Martini e un imprevisto con Bolton

Trent’anni dopo la sua prima partecipazione, Raffaella Cavalli torna a parlare di Sanremo. La cantante romagnola ricorda le emozioni di allora, il rapporto con Pippo Baudo e le prove con le grandi star. Tra ricordi e aneddoti, rivive quei giorni pieni di tensione e di entusiasmo, anche se qualche imprevisto con Bolton le resta impresso.

Trent'anni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Raffaella Cavalli, cantante romagnola, rievoca con emozione l'esperienza del 1996, ricordando la figura di Pippo Baudo e l'incontro con icone come Mia Martini. Un tuffo nel passato a pochi giorni dalla 76esima edizione del Festival. La memoria è un viaggio nel tempo, soprattutto quando si parla di Sanremo. Per Raffaella Cavalli, la prossimità della 76esima edizione del Festival – che prenderà il via tra due settimane – è un invito a ripercorrere i momenti di un'esperienza che, a soli diciassette anni, l'ha catapultata nel mondo della musica.

