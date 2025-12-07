Hai vinto tu Tu si que vales chi ha trionfato in questa edizione | il montepremi che porta a casa

La finale di Tu sì que vales del 6 dicembre ha chiuso un’edizione ricca di ritmo, emozioni e colpi di scena, confermando il talent di Maria De Filippi come uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Tra performance mozzafiato, numeri acrobatici, magia, comicità e momenti di grande coinvolgimento, il pubblico ha assistito a una gara serrata che ha messo in luce talenti molto diversi fra loro. L’ultima puntata ha offerto una narrazione intensa, culminata in una sfida finale tra quattro super finalisti pronti a contendersi il titolo. A imporsi su tutti è stato Kay La Ferrera, protagonista di un percorso che ha conquistato pubblico e giudici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

