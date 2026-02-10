Romagna Faentina punta al turismo di prossimità | ‘Around Faenza’ sbarca alla Bit e unisce l’offerta locale

La Romagna Faentina si presenta alla Bit di Milano con il nuovo portale ‘Around Faenza’. L’obiettivo è promuovere il turismo di prossimità, valorizzando l’offerta locale e invitando i visitatori a scoprire il territorio in modo più lento e autentico. L’iniziativa punta a riposizionare la zona come una destinazione di qualità, unendo tutti gli attori del territorio in un progetto condiviso.

Romagna Faentina si Rilancia: ‘Around Faenza’ Debutta alla Bit per un Turismo di Prossimità. La Romagna Faentina ha presentato oggi alla Bit di Milano il portale ‘Around Faenza’, un progetto ambizioso che mira a riposizionare il territorio come destinazione turistica di qualità, puntando su un’offerta integrata e un turismo più lento e consapevole. L’evento, tenutosi negli spazi espositivi della Regione Emilia-Romagna, segna un punto di svolta nella strategia di promozione del distretto, che comprende Faenza e i suoi dintorni. L’iniziativa, sostenuta da Palazzo Manfredi, non è vista come la semplice creazione di un sito web, ma come un vero e proprio “manifesto programmatico” per un territorio che ambisce a una maggiore coesione e visibilità internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

