mapplethorpe le forme del desiderio

Dal 29 gennaio al 17 maggio 2026, il Palazzo Reale di Milano ospita una mostra dedicata a Robert Mapplethorpe. L’esposizione presenta un’ampia selezione di opere iconiche e anticonformiste, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura di uno dei protagonisti più influenti dell’arte contemporanea della fine del XX secolo.

(Palazzo Reale, 29 gennaio – 17 maggio 2026) A Milano arriva un’ampia e inedita selezione di opere iconiche, potenti e anticonformiste del fotografo statunitense Robert Mapplethorpe, tra i protagonisti indiscussi dell’arte della fine del XX secolo. A cura di Denis Curti, la mostra accompagna il pubblico in un viaggio nella ricerca estetica del fotografo, tra i suoi nudi sensuali che si distinguono per la perfezione formale, una mimesi greca olimpica, in cui risaltano muscolatura e tensione fisica: il corpo, scolpito dall’uso di luce e contrasti, è il mezzo per la sublimazione dell’indagine artistica. Ilgiorno.it

