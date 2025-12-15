Al via il dragaggio dei fondali Ok ai fanghi nella diga di Genova

È stato approvato il Piano per il conferimento dei sedimenti di dragaggio del porto della Spezia presso la nuova diga foranea di Genova. L'iniziativa prevede il trattamento e lo smaltimento dei fanghi, garantendo la sicurezza ambientale e la tutela delle attività portuali. Questo intervento rappresenta un passo importante per la gestione sostenibile delle aree portuali liguri.

Disco verde al Piano per il conferimento dei sedimenti di dragaggio del porto della Spezia presso la nuova diga foranea di Genova. In questa prima versione, suscettibile di aggiornamenti come previsto dalla normativa di riferimento, il Piano riguarda il trasferimento di 282.000 metri cubi provenienti dal dragaggio del terzo bacino del porto mercantile, da effettuare nel corso del 2026 con la finalità di approfondire i fondali e renderli agibili, ai fini della navigazione, alle navi portacontainer dirette all'ampliato terminal Ravano. L'approvazione del Piano fa seguito alla sottoscrizione, il 18 agosto scorso, dell'accordo fra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e quella del Mar Ligure Orientale per il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio nei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

