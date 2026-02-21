Mantova-Sampdoria 2-1 | Begic illude blackout nella ripresa

Begic ha preso il gol che ha deciso la partita tra Mantova e Sampdoria, che ha perso 2-1 dopo aver dominato a lungo. La squadra ospite ha segnato il primo gol e sembrava poter controllare il risultato, ma un calo di concentrazione nella ripresa ha permesso ai padroni di casa di ribaltare il risultato. La sfida si è accesa nel secondo tempo e ha visto un finale inaspettato con i tre punti in palio.

Cartina tornasole del match i cambi, tutti in negativo alla luce di quanto visto in campo: la doppietta di Bragantini regala i tre punti ai virgiliani La Sampdoria cade a Mantova dopo essere stata per lungo tempo in vantaggio e in apparente gestione del match. Non basta il goal in avvio del solito Begic, i blucerchiati recriminano per un rigore prima assegnato e poi tolto dal var per un precedente fallo di mano, ma soprattutto non concretizzano alcune ghiotte occasioni per il raddoppio con Henderson, Brunori e Cherubini. Nella ripresa, dopo i cambi, si rivede la brutta Samp di qualche tempo fa e il Mantova ribalta tutto con la doppietta di Bragantini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Galatasaray-Juventus 5-2, Koopmeiners illude i suoi. Poi il disastro nella ripresaIl nome Koopmeiners si è fatto notare nel match tra Galatasaray e Juventus, segnando il primo gol che aveva illuso i tifosi olandesi. Juve, blackout totale nella ripresa: il Galatasaray rimonta e chiude 5-2La Juventus subisce un crollo e il Galatasaray ne approfitta, ribaltando il risultato e vincendo 5-2. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mantova-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Sampdoria, missione Mantova: settore ospiti esaurito; Mantova - Sampdoria; Il Mantova chiama i tifosi, sconti nel settore distinti. Mantova-Sampdoria 2-1: Begic illude, blackout nella ripresaCartina tornasole del match i cambi, tutti in negativo alla luce di quanto visto in campo: la doppietta di Bragantini regala i tre punti ai virgiliani ... genovatoday.it Mantova-Sampdoria 2-1, le pagelle: Begic brilla, Bragantini game changerBardi 6 - Una bella respinta su Brunori a evitare il raddoppio. Si vede, per fortuna, negare il cartellino con rigore annesso dopo aver subito gol da Begic, contro cui non può nulla. Castellini 6 - ... tuttomercatoweb.com IVG.it. . Mario Abbatuccolo, dirigente calcistico di grande profilo, analizza le gare Genoa-Torino, Mantova-Sampdoria, Entella-Catanzaro, Cesena-Spezia Alla diretta interviene l’opinionista Matteo-Noceti - facebook.com facebook Mantova-Sampdoria: blucerchiati al “Martelli” per continuare la risalita x.com