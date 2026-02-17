Galatasaray-Juventus 5-2 Koopmeiners illude i suoi Poi il disastro nella ripresa

Il nome Koopmeiners si è fatto notare nel match tra Galatasaray e Juventus, segnando il primo gol che aveva illuso i tifosi olandesi. Tuttavia, nella ripresa, la squadra turca ha recuperato e dilagato, portando a un punteggio finale di 5-2. La Juventus ha subito una sconfitta pesante, che riaccende le polemiche sulla sua forma attuale. La partita si è giocata allo stadio Türk Telekom, davanti a oltre 50.000 spettatori.

Istanbul, 17 febbraio 2026 - Istanbul è ancora una volta un incubo per la Juventus. Dopo l'eliminazione dalla Champions patita nel 2013, ecco un'umiliante 5-2 nel match d'andata del playoff. I bianconeri vengono surclassati dal Galatasaray nel secondo tempo dell'Ali Sami Yen Sports Complex Rams Park, dopo che nella frazione d'apertura la doppietta di Koopmeiners aveva ribaltato il vantaggio di Sara. Anche Lang fa doppietta, nel mezzo arriva la marcatura di Sanchez e l'espulsione di Cabal. A completare la festa turca è Boey. La Vecchia Signora adesso ha un piede e mezzo fuori dall'Europa: fra otto giorni, nella sfida di ritorno a Torino, servirà qualcosa di molto simile a un miracolo per rimettere in discussione la qualificazione.