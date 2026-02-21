Manola Moslehi dalla radio al PrimaFestival | l' ex fidanzata lo stalking e il grave incidente

A completare il trio delle "Conti's Angels", assieme a Ema Stokholma e Carolina Rey, c'è Manola Moslehi. Con le colleghe, la conduttrice e cantante guida il PrimaFestival 2026, la striscia in onda ogni giorno dopo il Tg 1, dal 21 febbraio, e che scalda il pubblico prima del Festival di Sanremo. Il collaudatissimo pre-show segue da vicino il dietro le quinte con aggiornamenti, curiosità e piccole indiscrezioni dal microcosmo sanremese. Un passaggio quasi inevitabile, per Moslehi, dopo l'esperienza alla commissione di Sanremo Giovani 2025. Dall'amore per la cantante Clarissa ai tempi di Amici fino all'incidente d'auto, ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi è Manola Moslehi, una delle conduttrici del PrimaFestival 2026Manola Moslehi è una delle conduttrici di PrimaFestival 2026, il programma che dal 24 al 28 febbraio anticipa il Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina ReyEma Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono le conduttrici selezionate per il PrimaFestival 2026, lo spettacolo che anticipa e prepara il grande evento del Festival di Sanremo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi: ecco le conduttrici del PrimaFestival su RaiUno; Il mix perfetto del Prima Festival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi; Stokholma, Rey e Moslehi al PrimaFestival: Siamo tre angeli in missione al teatro Ariston; Tre conduttrici radiofoniche alla guida del PrimaFestival su Rai1.

Manola Moslehi, chi è la nuova conduttrice del PrimaFestival: l'esperienza in radio e a Sanremo, Amici e le origini iranianeManola Moslehi, molti anni fa, ha avuto un brutto incidente d'auto, che ha lasciato una lunga cicatrice sull'addome. «Una, importante, grossa, enorme, di 25 cm. Mi hanno ricucita dopo un incidente in ... ilmessaggero.it

Manola Moslehi, chi è la cantante di origini iraniane. Sanremo, Amici, l'esperienza in radio, il coming out e la cicatrice sul ventreManola Moslehi, molti anni fa, ha avuto un brutto incidente d'auto, che ha lasciato una lunga cicatrice sull'addome. «Una, importante, grossa, enorme, di 25 cm. Mi hanno ricucita dopo un incidente in ... leggo.it

«È la prima persona a cui dico tutto, non avendo una famiglia». Per Ema Stokholma il viaggio verso Sanremo è iniziato in anticipo, con la conduzione del PrimaFestival su Rai 1 al fianco di Carolina Rey e Manola Moslehi. È un ritorno per lei, che aveva già vis - facebook.com facebook