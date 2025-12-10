Sanremo 2026 le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma Manola Moslehi e Carolina Rey

Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono le conduttrici selezionate per il PrimaFestival 2026, lo spettacolo che anticipa e prepara il grande evento del Festival di Sanremo. Questa edizione promette entusiasmo e novità, con tre personalità di spicco pronte a coinvolgere il pubblico in attesa della kermesse musicale più amata d’Italia.

Sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey le conduttrici scelte per il PrimaFestival 2026, lo show che anticipa il Festival di Sanremo. Ad averlo anticipato è l’Adnkronos: dopo l’annuncio dei Big, avvenuto al Tg1, inizia a delinearsi il Sanremo che sarà. Torna Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica, dopo l’ottimo ritorno dello scorso anno. A guidare il PrimaFestival saranno tre donne: cosa sappiamo. Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey conducono il PrimaFestival. La striscia quotidiana che precede di pochi minuti il Festival di Sanremo, ovvero il PrimaFestival, va in onda dal 24 al 28 febbraio: cinque serate, cinque appuntamenti imperdibili che fermano l’Italia intera durante la cosiddetta Settimana Santa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey

