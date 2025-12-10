Chi è Manola Moslehi una delle conduttrici del PrimaFestival 2026

Manola Moslehi è una delle conduttrici di PrimaFestival 2026, il programma che dal 24 al 28 febbraio anticipa il Festival di Sanremo. Con la sua presenza, contribuisce a creare l’atmosfera di attesa e coinvolgimento che precede l’evento musicale più importante d’Italia.

PrimaFestival 2026 è il programma, in onda dal 24 al 28 febbraio, che accompagnerà il pubblico verso l’inizio del Festival di Sanremo. La striscia quotidiana mostrerà agli spettatori l’atmosfera della città dei fiori, rivelando curiosità e aggiornamenti dall’Ariston. A condurlo tre donne con una grande esperienza nel mondo della musica: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Conosciamo meglio Manola Moslehi, il nuovo volto del Festival scelto dalla Rai. Manola Moslehi, una famiglia fuori dal comune. Nata nel 1984, Manola Moslehi è figlia di una coppia multirazziale e di una madre che lei stessa definisce “birbante”. 🔗 Leggi su Dilei.it