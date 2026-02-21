Maniero Litta Via al recupero dell’ala nord

Il Comune di Gambolò ha avviato i lavori di recupero dell’ala nord del Castello Litta, un intervento che mira anche alle prossime elezioni comunali. Le opposizioni criticano questa scelta, ritenendo che l’amministrazione voglia sfruttare i lavori per conquistare consensi. La ristrutturazione coinvolge anche la creazione di una nuova piazzola ecologica, un progetto che suscita discussioni tra cittadini e residenti. I lavori sono ufficialmente partiti questa settimana.

"Una manovra che guarda alle elezioni del prossimo anno". Così le forze di opposizione bollano l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Gambolò di dare nuovo impulso ai lavori di sistemazione del Castello Litta e della realizzazione della piazzola ecologica. La ristrutturazione dell’ala nord del maniero sarà finanziata con un mutuo da un milione e 203 mila euro. "I tempi – spiega il sindaco Antonio Costantino, leghista – si sono dilatati perché la ditta che si era aggiudicata la gara di appalto aveva iniziato, salvo poi interrompere l’attività. Per poter riavviare l’attività è stato necessario predisporre un nuovo progetto che è dovuto passare al vaglio della Soprintendenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Il Giorno della Civetta al Teatro Litta. L’eterno conflitto tra Nord e Sud. Geografia e cuore, oltre gli stereotipi

Case popolari, via libera al recupero di nove alloggi fra centro e zona nordNove alloggi di edilizia popolare tra centro e zona nord pronti a riaprire, grazie a due nuovi progetti di manutenzione straordinaria approvati dalla Giunta comunale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.