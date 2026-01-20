Il Giorno della Civetta al Teatro Litta L’eterno conflitto tra Nord e Sud Geografia e cuore oltre gli stereotipi

Titolo iconico. Di quelli che fan tremare le ginocchia al solo pensiero di metterci mano. Non così da MTM, le Manifatture Teatrali Milanesi. Dove dal 27 gennaio arriva “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, diretto da Antonio Syxty. Due soli gli interpreti: Gaetano Callegaro e Giuseppe Lanino. Ulteriore sfida per Filippo Renda, qui a firmare un adattamento del romanzo che si alimenta del confronto fra Nord e Sud. Di quel conflitto fra visioni che all’epoca (nel 1961, per Einaudi) diventò strumento per far emergere il problema mafia. Inseguendo le indagini del Capitano Bellodi, carabiniere di Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

