Case popolari via libera al recupero di nove alloggi fra centro e zona nord

Nove alloggi di edilizia popolare tra centro e zona nord pronti a riaprire, grazie a due nuovi progetti di manutenzione straordinaria approvati dalla Giunta comunale. Con un investimento di 700 mila euro, le porte chiuse da tempo si apriranno di nuovo, offrendo nuove opportunità di casa e rinnovando il patrimonio residenziale pubblico. Un passo importante per migliorare l’abitare e valorizzare il patrimonio comunale.

Nove porte chiuse da tempo sono destinate a riaprirsi. La Giunta comunale ha approvato due progetti esecutivi di manutenzione straordinaria che permetteranno di recuperare nove alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi sfitti, con un investimento complessivo di 700mila euro.

