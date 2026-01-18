Zangrillo sul rinnovo dei contratti | No ad aumenti a pioggia non premiano il merito 20 miliardi per il rinnovo dei contratti fino al 2027

Zangrillo commenta il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, evidenziando la necessità di premiare il merito invece di concedere aumenti generici. Con un investimento di circa 20 miliardi, il rinnovo si estende fino al 2027. Tra il 2023 e il 2025 sono stati assunti circa 600mila dipendenti pubblici, molti dei quali giovani sotto i trent’anni, evidenziando un’ampia fase di rinnovamento nel settore.

Tra il 2023 e il 2025 sono entrate nella pubblica amministrazione circa 600mila persone. Più della metà ha meno di quarant’anni e un terzo non ha ancora compiuto i trenta. Il dato è stato reso noto dal ministro Paolo Zangrillo in un’intervista ad Avvenire. Secondo il ministro, si tratta di un segnale che conferma la ritrovata attrattività del lavoro pubblico, dopo gli anni segnati dal blocco del turnover tra il 2009 e il 2018. Parallelamente, sono state semplificate circa 400 procedure in ambiti come scuola, sanità, artigianato e controlli alle imprese. L'articolo Zangrillo sul rinnovo dei contratti: “No ad aumenti a pioggia, non premiano il merito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

