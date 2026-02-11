Sanita privata UGL Napoli in campo per chiedere lo sblocco dei contratti

Questa mattina i rappresentanti dell’UGL di Napoli sono scesi in piazza per chiedere lo sblocco immediato dei contratti nel settore della sanità privata. La protesta arriva dopo mesi di attese e promesse non mantenute, e mira a ottenere uguali diritti e trattamento tra i lavoratori del pubblico e del privato. La manifestazione si è svolta davanti alle strutture sanitarie, con i lavoratori che chiedono risposte concrete e un intervento rapido da parte delle istituzioni.

Sblocco immediato dei contratti della sanità privata Aiop e parità di trattamento tra lavoratori del pubblico e del privato. È la richiesta netta che arriva dalla UGL Salute Napoli, attraverso le dichiarazioni del segretario provinciale Franco Patrociello e del dirigente provinciale Luigi Trimarco. “È necessario procedere senza ulteriori ritardi allo sblocco dei contratti della sanità privata – dichiarano Patrociello e Trimarco – garantendo eguaglianza di trattamento e tutele per tutti i lavoratori del settore. Non è più accettabile che chi opera nella sanità privata continui a subire disparità economiche e normative rispetto ai colleghi della sanità pubblica”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Toscana sono scesi in piazza.

