Manager ed ex sindaco | Claudio Lamberti è stato trovato morto in casa a 52 anni

Claudio Lamberti, ex sindaco di Capriano del Colle, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a 52 anni. La causa sembra essere legata a un problema di salute improvviso, che lo ha colto mentre si trovava nella sua casa di campagna. Lamberti aveva guidato il paese dal 2011 al 2016, sostenendo progetti di sviluppo locale. La notizia ha colpito i residenti e gli amici che lo conoscevano bene. La salma è stata trasferita all’obitorio per gli accertamenti.

È morto a 52 anni Claudio Lamberti, ex sindaco di Capriano del Colle, alla guida del paese dal 2011 al 2016 con la lista civica “Insieme per Migliorare”. La notizia si è diffusa rapidamente nella giornata di venerdì, lasciando sgomento non solo nel suo comune ma anche a Brescia, dove viveva. Secondo le prime informazioni, Lamberti è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Cefalonia in città. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Compagnia di Brescia; al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella ritenuta più probabile è il gesto estremo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

