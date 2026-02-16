Trovato morto in casa il corpo sbranato dai suoi tre cani | Salvatore aveva 52 anni il punto sulle indagini

Salvatore, 52 anni, è stato trovato morto in casa dopo essere stato attaccato dai suoi tre cani. La polizia sospetta che l’animale abbia reagito a un improvviso spavento o a una possibile malattia dell’uomo. La scena si è svolta a Rigali, frazione di Gualdo Tadino, dove negli ultimi dieci anni sono state costruite villette con giardini e spazi di parcheggio per i residenti.

"Tore" come molti lo chiamavano erano conosciutissimo in città. L'autopsia, richiesta dal magistrato, darà certezze sulle cause della morte A Rigali, frazione di Gualdo Tadino, negli ultimi dieci anni è stato costruito un complesso di case popolari formato da villette plurifamiliari, con tanto di giardino, e un'ampia area di sosta per i residenti. In una di queste villette, dove era abitato al momento un solo appartamentino, si è consumato un dramma che ha colpito tutta la cittadina ai piedi dell'Appennino: la morte di un 52enne, molto conosciuto in città, ex artigiano, personaggio istrionico e complicato, ma anche grande compagnone e un tempo anche un riconosciuto viveur (alla francese).🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.

A Gualdo Tadino, un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a causa di un malore improvviso, e poco dopo i suoi tre pitbull, rimasti senza cibo per giorni, hanno aggredito il suo corpo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.