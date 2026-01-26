pioggia e maltempo al sud governo stanzia 100 milioni per sicilia sardegna e calabria per interventi urgenti

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria. Questi fondi mirano a sostenere le operazioni di emergenza e a gestire le conseguenze degli eventi atmosferici.

Arriva un primo aiuto per i territori di Sicilia, Sardegna e Calabria, colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. Il governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti per la riparazione dei danni causati dalla furia del ciclone Harry. A Niscemi nel Nisseno sono state evacuate circa mille persone a causa di una grossa frana provocata dalla pioggia. Intanto nelle regioni del Sud è ancora allerta meteo gialla.

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal recente maltempo.

