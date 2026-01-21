Continua l' ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento | 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni
Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.650 interventi in tre giorni. Questa situazione continua a mettere alla prova le strutture e le comunità delle regioni coinvolte, evidenziando la necessità di attenzione e di misure di sicurezza adeguate.
R oma, 21 gen. (askanews) – Continua l’ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni. Il numero maggiore in Sicilia, più di 1.013 le operazioni svolte. Il dispositivo di soccorso di tutti i comandi della regione è stato potenziato con il raddoppio del personale in turno. Nella tarda serata di ieri a Palermo i vigili del fuoco hanno evacuato da alcuni edifici 8 persone, 6 adulti e 2 bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso i piani seminterrati. Nel video si vedono le operazioni nel porticciolo dell’Arenella (Palermo) per un’auto trascinata in acqua dalle onde e poi affondata; il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell’inabissamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoLa Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento.
Leggi anche: Ondata di maltempo in Campania, oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco
Argomenti discussi: Freddo e pioggia: le previsioni della settimana; Meteo, continua l’ondata di freddo nel nord dell’India: minima record a Delhi; Continua l’ondata di maltempo in Sicilia. Violente mareggiate nel Catanese, Santa Teresa Riva senza acqua e luce; Maltempo su Bari e provincia, previste raffiche di burrasca provenienti da Nord.
Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?Piogge e temporali in Italia, in particolare nelle regioni del Sud e Isole maggiori dove è stata diramata l'allerta meteo. meteo.it
Allerta meteo, la Sardegna nella morsa di Harry: porti blindati e litorali sotto assedioNon accenna a placarsi l'ondata di maltempo che sta sferzando la Sardegna, con il super ciclone Harry che continua a dettare legge sul Mediterraneo. La ... algheroeco.com
Continua l’ondata di maltempo in tutta l'Isola. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri della provincia di Catania - facebook.com facebook
Continua l’ondata di maltempo in tutta l'Isola. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri della provincia di Catania x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.