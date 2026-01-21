Le intense precipitazioni e i forti venti che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia dal 19 gennaio hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con circa 1.650 interventi in tre giorni. Questa situazione continua a mettere alla prova le strutture e le comunità delle regioni coinvolte, evidenziando la necessità di attenzione e di misure di sicurezza adeguate.

R oma, 21 gen. (askanews) – Continua l’ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni. Il numero maggiore in Sicilia, più di 1.013 le operazioni svolte. Il dispositivo di soccorso di tutti i comandi della regione è stato potenziato con il raddoppio del personale in turno. Nella tarda serata di ieri a Palermo i vigili del fuoco hanno evacuato da alcuni edifici 8 persone, 6 adulti e 2 bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso i piani seminterrati. Nel video si vedono le operazioni nel porticciolo dell’Arenella (Palermo) per un’auto trascinata in acqua dalle onde e poi affondata; il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell’inabissamento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Continua l'ondata di maltempo che dal 19 gennaio si è abbattuta su Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: 1.650 gli interventi dei vigili del fuoco in 3 giorni.

La Calabria stretta nella morsa del maltempo: nel Reggino 40 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte ventoLa Calabria continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, con il Reggino che ha richiesto oltre 40 interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento.

Leggi anche: Ondata di maltempo in Campania, oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Freddo e pioggia: le previsioni della settimana; Meteo, continua l’ondata di freddo nel nord dell’India: minima record a Delhi; Continua l’ondata di maltempo in Sicilia. Violente mareggiate nel Catanese, Santa Teresa Riva senza acqua e luce; Maltempo su Bari e provincia, previste raffiche di burrasca provenienti da Nord.

Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?Piogge e temporali in Italia, in particolare nelle regioni del Sud e Isole maggiori dove è stata diramata l'allerta meteo. meteo.it

Allerta meteo, la Sardegna nella morsa di Harry: porti blindati e litorali sotto assedioNon accenna a placarsi l'ondata di maltempo che sta sferzando la Sardegna, con il super ciclone Harry che continua a dettare legge sul Mediterraneo. La ... algheroeco.com

Continua l’ondata di maltempo in tutta l'Isola. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri della provincia di Catania - facebook.com facebook

Continua l’ondata di maltempo in tutta l'Isola. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri della provincia di Catania x.com