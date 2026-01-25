Si accascia all’improvviso mentre cammina con la mamma | Italia il dramma a soli 5 anni

Il decesso improvviso di Irene, bambina di cinque anni, avvenuto mentre passeggiava con la madre a Crispiano, in provincia di Taranto, ha sollevato molte domande. Nonostante l’autopsia, ancora non sono state identificate le cause della morte. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità, lasciando aperti dubbi e incertezze su quanto accaduto a questa giovane vita.

Neanche l’ autopsia è riuscita a chiarire le cause della morte improvvisa di Irene, la bimba di cinque anni deceduta il 23 gennaio a Crispiano, in provincia di Taranto, mentre passeggiava con la mamma. La piccola si è accasciata all’improvviso in strada, sotto gli occhi del genitore, senza più riprendere conoscenza. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato poco dopo, lasciando sgomenta l’intera comunità. Per fare piena luce sull’accaduto, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo senza indagati, come atto dovuto, e ha disposto l’ esame autoptico per accertare le cause di una morte apparsa fin da subito inspiegabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

