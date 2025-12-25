Malore fatale il giorno di Natale 46enne trovato morto in casa

Tragedia il giorno di Natale a Canicattì. Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato scoperto poco prima delle 15 all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

