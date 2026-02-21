Magistratura nel mirino | nomine CSM a rischio la politica attacca

Il governo ha espresso forti preoccupazioni sulle recenti nomine al Consiglio Superiore della Magistratura, accusando alcuni magistrati di resistenza alle riforme proposte. La polemica si concentra sull’atteggiamento di alcuni giudici che, secondo il sottosegretario alla Giustizia, rischiano di bloccare il cambiamento necessario. La discussione si infiamma e si teme che le tensioni possano compromettere il percorso di riforma della giustizia nel Paese. La questione resta al centro dell’attenzione politica.

Referendum Giustizia, avv. Angelo Greco al GdI: "Nessun pericolo che la politica interferisca, sorteggio rende imparziale le nomine nei Csm"L’avvocato Angelo Greco ha spiegato al Giornale d’Italia che il sorteggio delle nomine nei Csm impedisce qualsiasi interferenza politica.

Appalto Eav nel mirino della magistratura: la Guardia di Finanza acquisisce gli atti. Inchiesta sul servizio pulizieCon l'inchiesta in corso sulla gestione dell'appalto milionario dell'Eav, le autorità hanno acquisito gli atti per fare chiarezza sulla procedura e sulle eventuali irregolarità.

