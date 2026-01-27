Con l'inchiesta in corso sulla gestione dell'appalto milionario dell'Eav, le autorità hanno acquisito gli atti per fare chiarezza sulla procedura e sulle eventuali irregolarità. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, mira a verificare la regolarità del servizio di pulizie affidato all'ente.

Un appalto milionario dell’Eav (Ente Autonomo Volturno) è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria. Nella giornata di ieri, 26 gennaio, la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha acquisito documentazione presso la sede dell’azienda di trasporto pubblico della Regione Campania. L’indagine riguarda la gestione del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture Eav ed è partita in seguito alla presentazione di un esposto. Al centro dell’inchiesta c’è il passaggio di consegne tra la Moderne Facility Management e la Dussmann Service, subentrata di recente nell’appalto per le pulizie e la sanificazione di stazioni, uffici e infrastrutture Eav, per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Appalto Eav nel mirino della magistratura: la Guardia di Finanza acquisisce gli atti. Inchiesta sul servizio pulizie

