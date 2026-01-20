Incidente sull’A14 tir ribaltato e traffico in tilt | chilometri di coda e deviazioni obbligate

Un incidente sull’A14 ha coinvolto un tir, risultato ribaltato e causando un blocco prolungato del traffico. La situazione ha generato lunghe code e deviazioni obbligatorie lungo l’asse autostradale adriatico. La circolazione mattutina è stata significativamente rallentata, evidenziando l’importanza di monitorare gli aggiornamenti sulla viabilità e di pianificare percorsi alternativi.

La circolazione del mattino lungo l'asse autostradale adriatico è stata improvvisamente compromessa da un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. In pochi istanti, un normale flusso di veicoli diretti al lavoro, in viaggio o in transito verso altre regioni si è trasformato in una lunga colonna di auto ferme e in una gestione complessa dell'emergenza da parte delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, la dinamica del sinistro ha determinato la perdita di controllo del veicolo industriale, con il successivo ribaltamento e la dispersione del carico trasportato. L'evento ha prodotto un impatto immediato sull'assetto della viabilità autostradale, costringendo gli automobilisti a frenate improvvise e a soste prolungate, mentre si formavano rapidamente le prime code.

