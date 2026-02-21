Ma come ha fatto? Alcaraz recupera tutto e scatena il pubblico di Doha

Continua il percorso di Carlos Alcaraz a Doha. Lo spagnolo trionfa in due set contro Rublev (7-6 6-4) e approda alla finale, che disputerà contro Fils. Un assaggio della sua prova magistrale? Questi due punti clamorosi che sembravano persi. Ma nulla è impossibile per Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Andy Roddick perentorio su Sinner: “Totalmente folle quanto ha fatto nel 2025, ma Alcaraz…”L'inizio del nuovo anno tennistico si avvicina con l'attesa della United Cup, in programma dal 2 gennaio in Australia.

Quanti punti ha recuperato Sinner ad Alcaraz a Doha? Il nuovo distacco e le previsioni futureJannik Sinner ha recuperato punti importanti contro Alcaraz a Doha, lasciando intendere che il suo obiettivo è salire in classifica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Kurt Cobain fu ucciso? Studio forense contesta la versione del suicidio; Costruire da soli una startup con l'AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo); Patty Pravo: Non capisco perché a Eurovision Israele può esserci e la Russia no. Madonna e il mio brano? Ha fatto gli strafalcioni apposta; Mauro: Ha ragione Gasp, Malen sembra Vialli. Ma vediamo se farà metà di quello che ha fatto lui...

Era al verde, ma oggi è milionario: come ha fatto?Rinascere dalle macerie? Si può. Nel 2009 José Elías Navarro, 48enne di Badalona (Spagna) ha perso il lavoro e ha rischiato la bancarotta. La situazione era buia, ma lui non si è lasciato andare. Anzi ... 105.net

Flavio Briatore: «Crans-Montana? Non è sfortuna, ma omicidio. Come ha fatto quel locale ad avere la licenza?»«Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio». Usa parole dure Flavio Briatore per commentare l’incendio divampato la notte di San Silvestro all’interno del locale ... corriere.it

Classifica Atp, Sinner recupera 500 punti su Alcaraz: ecco cosa cambia e la posizione degli italiani - facebook.com facebook

#AO26 LIVE #AusOpen SF Con una risposta ad una seconda di Zverev, #Alcaraz recupera il mini break 2-2 x.com